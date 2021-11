Jana Ina & Giovanni Zarrella zeigen ihr Haus - So stylisch wohnt das Paar

Spätestens seit Oliver und Amira Pocher im Gespräch mit den Zarrellas im Podcast „Die Pochers hier“ ins Plaudern gerieten, ist bekannt, wo die beiden prominenten Familien wohnen. Dort regten sich der Comedian und seine Frau nämlich darüber auf, dass immer mehr Groupies das Haus der Pochers in Köln-Hahnwald belagern. „Es gibt tatsächlich Leute, die sich sonntags ins Auto setzen und in unsere Gegend fahren. Die wissen nämlich, dass da ein Paar Promis wohnen. Teilweise kommen die sogar mit Wohnwägen und fotografieren die Leute, als wären sie im Zoo“, erklärte Amira entsetzt. Auch Giovanni Zarrella ist genervt von den „Pocher-Touris“, denn der wohnt mit seiner Frau Jana Ina Zarrella und den Kindern gleich um die Ecke. Ebenfalls in Köln zu Hause ist sein Bruder Stefano Zarrella mit dessen Freundin, dem GNTM-Model Romina.