Marc Terenzi & Verena Kehrt: Alles ein Spiel! Jetzt kommt die Wahrheit raus

Viele sind davon überzeugt: Marc Terenzi und Verena Kerth sind ein Paar. Doch jetzt äußert sich die Ex von Oliver Kahn endlich zu Wort. Und sie sagt gegenüber BILD: "Wir sind nur Freunde."

Wieso die beiden so viel Zeit zusammen verbringen? "Es ist ein Spiel, das sich unser Freundeskreis ausgedacht hat. Marc und ich verbringen zwei Wochen Seite an Seite, kriegen per Telefon Anweisungen, was wir machen sollen. Wir müssen aber nicht ALLEN Anweisungen folgen", so Verena weiter. Ob es noch funken könnte? Da zeigt sich die Beauty offen: "Alles ist möglich." Man darf also gespannt sein...

