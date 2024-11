Jana Ina Zarrella: "Du musst mir helfen!" Martin Rütter war ihre letzte Rettung

In unserem Gespräch offenbart Jana Ina Zarrella, dass sie sich vorab viele Gedanken gemacht hätte, wie sich ihre erste Hundedame Cici mit einem neuen vierbeinigen Mitbewohner verstehen würde. Der Grund? Hündin Cici ist sehr charakterstark. "Cici ist schon extrem an mich gebunden. Cici hat einen starken Charakter. Sie lebte auch auf der Straße, wo sie sich durchsetzen musste", verrät die Moderatorin. Da war natürlich die Sorge groß, die Hündin könnte keine Konkurrenz akzeptieren. Für Jana Ina war schnell klar, hier kann nur einer helfen: Martin Rütter!

"Ich habe mir sehr viele Tipps von Martin Rütter geholt", gibt sie in unserem Interview zu und weiter: "Ich habe, bevor Mimi kam, mit Martin ein paar mal telefoniert und gesagt: 'Du musst mir helfen, wie mache ich das?' und er hat mir so tolle Tipps gegeben. Martin war wirklich klasse." Die Empfehlungen des Profis haben dann auch sofort Früchte getragen, wie die 47-Jährige stolz betont: "Dann kam Mimi und es hat wunderbar geklappt. Ich konnte die Tipps direkt anwenden und habe voll durchgezogen. [...] Die Hunde verstehen sich wirklich prima und wir sind so weit, dass sich die beiden nach einem halben Jahr schon das Körbchen teilen."