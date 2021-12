Jana Ina Zarrella: Emotionale Gefühlsbeichte! So verletzlich zeigt sie sich selten

Emotionale Gefühlsbeichte

"Als ich letztens am Hockenheimring war, musste ich an meinen Papa denken. Er war ein großer Formel-1-Fan und wir haben oft das Rennen zusammen geschaut. Würde er noch da sein, würde ich ihm dieses Bild schicken und ich weiß, dass er mega stolz auf mich wäre", schreibt Jana Ina zu einem hübschen Schnappschuss von sich. "Menschen beschäftigen sich leider heutzutage oft mit unnötigem Kram und vergessen dabei, was wirklich zählt. Wenn ihr jemandem liebt, sagt es ihm. Wenn ihr jemandem vermisst, sagt es ihm. Genießt das Leben. Seid fair. Zeigt Respekt. Man lebt nur einmal. Genießt es."