Sarah Engels: Große Schmerzen! Trauriges Baby-Update

Sarah hat schlimme Nackenschmerzen

"Diese Nacht war einfach ein Reinfall. Habe so wenig geschlafen", klagt Sarah in ihrer Instagram-Story. Sie habe versucht, ihre Tochter liegend zu stillen. Doch dabei habe sie sich "einfach so verkrampft" und sei mit schlimmen Nackenschmerzen aufgewacht. "Ich glaube, ich muss an den Still-Positionen noch einmal bisschen dran schrauben und ausprobieren, dass es auch wirklich bequem ist."

Während ihr Töchterchen in ihrer Baby-Hängematte schläft, hat Sarah dann endlich ein bisschen Zeit für sich selbst. "Kann meinen Kopf einfach nicht nach links drehen", so die 29-Jährige. "Ich glaube, das Ganze braucht noch etwas Zeit, um sich einzupendeln. Ich stille voll und manchmal klappt es besser, mal schlechter. Ohne das Stillhütchen sind wir manchmal 1,5 Stunden beschäftigt mit einer Mahlzeit." Das scheint momentan auch das größte Problem zu sein. "Bis auf das Stillen komme ich ja auch sehr gut zurecht, da es das zweite Mal ist."

