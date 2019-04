Jana Ina Zarrella: Erschütternde Beichte über ihre Tochter

Reddit this

scheint das große Glück für sich gepachtet zu haben. Sie ist seit Jahren happy mit Ehemann . Und die beiden haben zwei gesunde Kinder. Doch der Schein trügt...

Jana Ina Zarrella: Plötzlich blond! Sie überrascht mit neuer Haarfarbe

Jana Ina Zarrella: Schock-Beichte um ihre Tochter

Jana Ina Zarrella und Giovanni halten ihre Kinder komplett aus der Öffentlichkeit heraus. Als 2013 ihre Tochter zur Welt kam, verrieten sie noch nicht mal ihren Namen. Das ist auch bis heute so. Umso überraschender, was das Model nun öffentlich macht.

Wie Jana Ina jetzt nämlich gegenüber "Bunte" verrät, war die Geburt ihrer Kleinen eine extrem schwere Zeit! "Jede Person hat seine Geschichte. Meine Tochter kam viel zu früh zur Welt. Ich musste dann selber drei Wochen mit ihr im Krankenhaus bleiben und diese Zeit ist alles andere als schön! Wir Erwachsene machen uns so viele Sorgen in dem Moment, wir haben so viel im Kopf", gesteht die 42-Jährige offen wie nie. Doch zum Glück ist die kleine Maus kerngesund.

Jana Ina Zarrella: Baby Nr. 3?

Bei dieser Beichte wundert es nicht, dass Jana Ina Zarrella und ihr Mann ihre Familie vor der Öffentlichkeit schützen. Wenn es um Nachwuchs geht, plaudern die beiden aber doch immer wieder fröhlich aus dem Nähkästchen. So auch über Baby Nr. 3. Doch das wird es eher nciht geben. "Wir haben zwei Kinder, wir haben einen Opi-Hund um den wir uns gerade kümmern [...] Wir fühlen uns komplett und wir fühlen uns auch so, dass wir unseren Kindern gerecht werden können und das ist das Allerwichtigste. Und ich glaube, wir könnten der ganzen Sache nicht mehr gerecht sein, wenn wir vielleicht noch um ein weiteres Kind die Familie erweitern würden", so Giovanni Zarrella vor einigen Monaten.