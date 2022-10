Jana Ina Zarrella: "Es funktioniert einfach nicht mehr" - Die traurige Wahrheit über ihre Ehe

"Wir haben einen tiefen Punkt gehabt, ja, in unserer Beziehung, aber das ist auch ewig her, als unser Sohn geboren ist. Unser Sohn wird jetzt 14. Mein Mann war sehr unzufrieden in der Zeit und dann ist normal, dass dann in deinem privaten Umfeld die Sachen nicht mehr dann so funktionieren wie es sein sollte. Da habe ich gesagt 'Du, Junge? Jetzt bleibst du hier und wir kriegen das hin!'", erzählt die Moderatorin in der "ZDF"-Show "Leute heute".

Diese Krise hat das Paar allerdings gut überstanden und führt jetzt eine glückliche Ehe - mittlerweile seit 17 Jahren.

