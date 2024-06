Jana Ina Zarrella: So traurig war ihre Kindheit

Das kleine Mädchen musste früh selbstständig werden, denn ihre Mutter Rita bemühte sich, den Lebensunterhalt zusammenzubekommen und war deshalb oft unterwegs. "Sie ist häufig morgens nach Rio gefahren. Sie hat Klamotten entworfen und produzieren lassen. Sie ist mit riesengroßen Tüten mit dem Bus zu ihren Kundinnen. An manchen Tagen hat sie gar nichts verkauft und hatte gerade mal Geld für den Bus zurück", erzählt Jana Ina. "Ich habe zu Hause immer aktiv geholfen. Uns hat es an nichts gefehlt, es ist aber auch nichts übrig geblieben. Wir mussten sehr kämpfen", bekräftigt sie erneut. "Diese Stärke, die ich habe, habe ich auch viel von meiner Mutter."

Doch es habe auch immer wieder Momente gegeben, in denen ihr bewusst wurde, dass sie nicht so viel haben wie andere Familien. "Ich bin gerne nach der Schule mit zu meiner besten Freundin gegangen, denn sie waren besser situiert. Bei ihr gab es jeden Tag Schmelzkäse und Cola. Und ich habe es geliebt! Bei uns gab es so etwas nicht – das war Luxus", erklärt sie und fügt lachend hinzu: "Deswegen gibt es bei mir noch heute jeden Tag Schmelzkäse – denn ich kann es mir leisten." Was wieder mal beweist, dass es gerade die kleinen Dinge im Leben sind, die man viel mehr schätzen sollte …