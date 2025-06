Janin Ullmann: Falsche Gefühle! Lügen statt Herzklopfen

Wenn man jeden Tag im Job sieht, wie schnell Leute ihre Partner betrügen oder Gefühle vorgaukeln, kann man schon mal den Glauben ans große Happy End verlieren. Janins "TI"-Vorgängerin Lola Weippert (29) kämpfte in den Entscheidungs-Nächten oft mit den Tränen, weil so viele Gefühle verletzt wurden. Auf die Frage, was sie von der Show über die Liebe gelernt habe, sagte sie in einem Interview: "Alle sollten zur Therapie gehen". Da kann man für Janin nur hoffen, dass es ihr gelingt, privat von all dem Zynismus abzuschalten – und sich den Glauben an die echte Liebe zu bewahren.