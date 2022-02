Janin Ullmann: Hat sie Freund & Kinder? Das lief wirklich mit Neymar!

Den Herzschmerz hat Janin Ullmann mittlerweile überwunden, doch das fiel ihr nicht in den Schoß. Trotzdem das Ehepaar Ullmann nach der Trennung ein freundschaftliches Verhältnis pflegt, war das Alleinsein erstmal schwer. "Ich habe mir das überhaupt gar nicht so gewünscht. Ich habe mir das auch nicht so vorgestellt", erklärt die Schauspielerin rückblickend. Nach 17 Jahren in festen Beziehungen war das Single-Dasein für sie eine große Herausforderung.