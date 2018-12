Janina Reimann: Babyname enthüllt

Janina Reimann ist schwanger! Schon bald bringt die Auswanderin ihr erstes Baby zur Welt. Und nicht nur sie und ihr Mann Coleman freuen sich riesig. Auch Oma und Opa sind aus dem Häuschen...

Konny Reimann: So groß ist sein Enkel geworden!

Janina Reimann: Außergewöhnlicher Name

Konny und Manuela Reimann sind bereits zweifache Großeltern. Ihr Sohn Jason und seine Frau Hunter haben die Söhne Kealan und Oliver. Die bekommen jetzt eine kleine Cousine oder einen Cousin. Doch dessen Name könnt etwas ausgefallener sein....

Wie Coleman nämlich jetzt im Interview mit II verraten hat, gefällt ihm der Name Bear, auf Deutsch Bär. "Uns sind schon ein paar Ideen für coole Namen gekommen. Mir gefällt der Name Bear. Aber ich weiß nicht, ob wir das als echten Namen nehmen sollen", so Coleman.

Geeinigt haben sich Janina und er noch nicht endgültig. Aber eines scheint er mit der Namenswahl zu bestätigen: Sie bekommen wohl einen Jungen!

So hat es Manuela Reimann erfahren

Nicht nur für Janina Reimann ist die Schwangerschaft was besonderes. Auch für Manu ist es diesmal anders. Denn jetzt ist ihr eigenes Kind schwanger und bringt das Kind zur Welt. Wie die Oma es erfahren hat? "Ich habe von Janinas Schwangerschaft am Muttertag erfahren. Wir haben zusammen in einem Restaurant gegessen. Dann gab es Dessert und auf dem Kuchen stand „Congrats Grandmother“. Ich war ein bisschen perplex, weil ich nicht dachte, dass es mich betrifft oder dass der Kellner sich am Tisch geirrt hat und guckte Janina ein bisschen ungläubig an. Sie nickte dann aber grinsend. Und somit war die frohe Nachricht überbracht: Es wird ein neues Enkelkind", verrät Manuela Reimann gegenüber RTL II.