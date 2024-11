Janina Reimann: Große Veränderungen & graue Haare - Plötzlich ergibt alles Sinn

Da ist also einiges passiert und die Fans freuen sich riesig darauf, wieder mehr von der Tochter von Konny (69) und Manuela Reimann (56) zu sehen. "Ich freue mich sehr auf diese sympathische Familie", schwärmen so einige von ihnen. Und sie sind gespannt, was bei Janina heute so los ist. Schließlich verfolgen viele seit 2004 ihr Leben im TV.