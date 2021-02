Janni Hönscheid: Sie zeigt ihren nackten Babybauch

Janni findet, dass solche Aussagen längst überholt sind. "Heute, im Jahr 2021, gibt es unendlich viele Möglichkeiten, um sich als Frau komplett zu fühlen. Es kommt immer darauf an, was für ein Leben sie führen, was Ihre Ziele sind, was sie für Träume haben. Oft sehe ich Frauen, die so zerrissen aussehen. Sie fühlen gesellschaftlichen Druck, Kinder bekommen zu müssen, fühlen aber danach, dass sie ihnen vielleicht gar nicht wirklich gerecht werden können, weil sie eigentlich ganz andere Träume verfolgen."