Janni Hönscheid & Peer Kusmagk: Trennung - Sie bestätigt es auf Instagram

Peer wird in nächster Zeit seine Familie verlassen. "I will miss you. Ab heute werde ich ein paar Wochen ohne Dich auskommen müssen. Echt ein eigenartiges Gefühl", schreibt Janni zu einem Pärchen-Bild auf Instagram. "Auch wenn ich natürlich traurig bin und Respekt vor der Zeit mit den Kids allein habe, finde ich es so wunderschön, (...) zu spüren, wie unglaublich wertvoll es ist, etwas zu haben, was man so vermisst. Familie ist einfach ALLES." Warum Peer weg muss, verrät Janni nicht.