Janni Kusmagk: Trauriges Baby-Update!

Bei Janni und Peer Kusmagk ist ordentlich was los! Erst vor einigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass sich Peer beim "Dancing on Ice"-Training eine fiese Verletzung zuzog. Doch auch bei Janni ist ordentlich was los...

Janni Kusmagk berichtet über Mami-Alltag

Wie Janni nun verrät, setzt ihr der Alltag mit zwei Kindern manchmal mehr zu, als erwartet. So berichtet sie via " ": "Jetzt ist man damit beschäftigt, dass das eine Kind in der Trage happy ist und das andere sich die Schuhe nicht zum fünften Mal auszieht, alle Windeln frisch sind, man nicht das Essen und Trinken für unterwegs vergisst, während der eigene Kaffee irgendwo mehr oder weniger unberührt kalt wird." Oh je! Die Arme! Doch zum Glück kann sie sich auf die Unterstützung ihrer treuen Fans verlasse!

Jannis Fans sind für sie da

"So, so schön geschrieben! Ich wünsche euch, dass ihr als Team noch ganz viel gemeinsam erreichen werdet" sowie "Dieses Teamgefühl kenne ich und finde es trägt gut durch stressige Zeiten", sind nur einige Kommentare, die unter dem Post von Janni zu finden sind. Bleibt somit nur zu hoffen, dass bei Janni und Peer demnächst wieder mehr Ruhe einkehrt und sie ihr Leben als Familie in vollen Zügen genießen können...

