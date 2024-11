Jannik Kontalis: Hat er Gerda betrogen? Sie gießt Öl ins Feuer

Bei einer Instagram-Fragerunde offenbarte Gerda zudem, dass sie diejenige war, die Schluss gemacht hat. Sie machte unmissverständlich klar, dass ein Liebescomeback mit Jannik für sie vollkommen ausgeschlossen sei. "Es wird nie wieder ein Comeback geben. Es gibt sicherlich Beziehungen, wo es sich lohnt für etwas zu kämpfen oder an etwas zu arbeiten. Das ist in diesem Fall komplett ausgeschlossen", erklärte sie ganz offen. Dass die 31-Jährige wegen der Trennung getrauert habe, sei laut ihrer Aussage völlig normal – und es bedeutet nicht, dass sie sich nach Jannik zurücksehne. "Das gehört zum Verarbeiten dazu", so Gerda.

Was letztlich genau zur Trennung geführt hat, bleibt weiterhin unklar. Dennoch blickt Gerda optimistisch in die Zukunft. Auf Instagram teilte sie einen emotionalen Brief an sich selbst, in dem sie schrieb: "Das war sehr schmerzhaft und schwer, aber gleichzeitig ein Abschluss. Ein Abschluss für alles, was in diesem Jahr passiert ist – für die schönen, aber auch die schmerzhaften Erlebnisse."