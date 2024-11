Rebecca Mir: Trennungs-Schmerz nach 12 Jahren!

"In the 'taff'-Club we all Fam", betont Rebecca mit einem Instagram-Post. Somit macht sie klar: Das "taff"-Team ist wie eine große Familie. Zu dem lustigen Lip-Sync-Video findet sie umso emotionalere Worte: "Vor 12 Jahren haben wir beide bei 'taff' angefangen und diese Woche hatten wir unsere letzte gemeinsame Sendung. Du bist ein toller Kollege, Thore, wir werden dich vermissen."