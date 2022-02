Jasmin Herren: Aus und vorbei! Sie zieht einen Schlussstrich

Jasmin platzt der Kragen

"Es geht mir lediglich darum, dass meine Eltern und meine Herkunft mehrfach persönlich beleidigt wurden. Meine Eltern sind die einzigen Menschen, die immer bedingungslos hinter mir stehen und standen. Und ich werde es nicht zulassen, dass diese Menschen, die sich nicht äußern können, mit ihren über 80 und 90 Jahren, in den Dreck gezogen werden", feuert Jasmin. "Ich bin mir bewusst, dass ich in der Öffentlichkeit stehe und von mir aus steinigt mich, beschimpft mich, findet mich ätzend - das gehört dazu und das nehme ich in Kauf! Aber über meine Familie, über die nicht mal ansatzweise jemand Ahnung hat, lasse ich nichts kommen! Und die Zeiten, in denen ich das geduldig ertrage, sind einfach vorbei. Es ist mein Recht, mich zu wehren, wenn jemand mir gegenüber unsachlich wird!"

Für ihr Statement bekommt Jasmin prominenten Zuspruch, beispielsweise von Désirée Nick und Tina Ruland. Und auch ihre Fans schlagen plötzlich versöhnliche Töne an...