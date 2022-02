Daniel Hartwich & Jenny Frankhauser: Große Gefühle! Sie verrät die ganze Wahrheit

Jenny schwärmt von Daniel

Auf Instagram verabschiedet Jenny sich mit einem rührenden Beitrag von ihrem Lieblingsmoderator. "Mein lieber Daniel, ich kann gar nicht in Worte fassen, welch unfassbar großen Respekt ich vor dir habe, dass du diesen Weg für deine Familie gehst!!!! Das zeigt wieder nur einmal mehr, was für ein toller Mensch du bist. Deine Familie kann stolz auf dich sein", schreibt sie zu einem hübschen Foto von sich und Daniel. "Ich möchte dir einfach mal Danke sagen, für all deine Witze und Selbstironie! Ich fand dich schon immer toll, ganz mein Humor!"