Jasmin Herren: Bittere Reue! Sie spricht offen über ihre Fehlentscheidung

Jasmin entschuldigt sich

"Liebe Leute, hiermit möchte ich mich ganz offiziell bei euch entschuldigen", so Jasmin in ihrer Instagram-Story. Offenbar haben sie sehr viele Nachrichten von wütenden und besorgten Fans erreicht. "Es tut mir sehr leid, dass ich ein Handy am Steuer hatte, während ich gefahren bin." Sie sei zwar nur im Stau gerollt, doch trotzdem wolle sie sich für die Aktion entschuldigen.

"Das ist scheiße, das macht man nicht und man sollte ein Vorbild sein. Da habt ihr durchaus recht. Und hiermit sage ich sorry, sorry, sorry, sorry. Es tut mir leid, es tut mir leid. Vielleicht sollte ich mal einen Tag das Handy wegtun zur Strafe. Aber das schaffe ich nicht, weil dann sehe ich euch ja auch nicht mehr. Aber ich werde mir etwas einfallen lassen", verspricht sie. Ihr Appell an die Fans: "Nicht nachmachen!"

In diesem Jahr hat Jasmin ihren geliebten Ehemann Willi verloren. Und auch von diesen Stars mussten wir uns für immer verabschieden: