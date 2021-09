Willi Herren: Eskalation! Seine Ex erhebt schwere Vorwürfe

Mittlerweile ist Willi Herren schon seit fast fünf Monaten tot. Trotzdem kehrt einfach keine Ruhe ein. Immer wieder zoffen sich die Hinterbliebenen des Entertainers in der Öffentlichkeit und verraten jedes noch so pikante Detail. Zuletzt sorgte Jasmin Herren mit heftigen Affären-Gerüchten für Aufsehen. Sie hat Nachrichten und Fotos von Frauen in eindeutigen Posen auf dem Handy ihres Gatten gefunden. Ihre Trauer darüber verarbeitete sie anschließend öffentlich. Das kommt vor allem bei Willis Ex-Partnerin und Managerin Jana Windolph überhaupt nicht gut an!