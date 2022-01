Jasmin Herren: Das sagt Willis Sohn Stefano zu den heftigen Vorwürfen

Stefano lacht über Jasmin

Bei "Guten Morgen Deutschland" wird Stefano ein Clip gezeigt, in dem Jasmin Vorwürfe gegen die Familie erhebt. Doch davon will er nichts wissen. "Das ist wirklich alles völliger Quatsch, was da erzählt wird. Sie hat gesagt, dass irgendwelche Vorwürfe im Raum stehen, irgendwelche Körperverletzungen oder sonst was. Ich kann darüber wirklich nur lachen", erklärt er. Trotzdem wäre er dazu bereit, sich mit Jasmin zu vertragen. "Ich biete ihr noch mal an, eine Aussprache zu führen", so der 28-Jährige.

Einer, der die Sache ganz anders sieht, ist Jasmins guter Kumpel Rafi Rachek. Er stellt auf Instagram klar, dass es Belege gibt und die Behauptungen wahr sind. Nun steht es Aussage gegen Aussage...