Jasmin Herren: "Dschungelcamp"-Lüge aufgedeckt! Das wusste bisher niemand

Jasmin packt aus

"Gab es im Camp auch Kaffee?", will ein Fan beispielsweise wissen. "Tatsächlich gab es wirklich nur heißes Wasser. Wir hatten wirklich nur Reis, Bohnen und heißes Wasser. Aber wir haben morgens so getan, als ob wir Kaffee trinken und abends so, als ob wir Tee trinken. Wir haben es uns einfach eingeredet", verrät Jasmin. Davon hat sich sicherlich so manch ein Zuschauer täuschen lassen!

Ein anderer User will wissen, ob die Kandidaten ihre Kleidung behalten durften. "Nein, wir durften uns aber ein Teil aussuchen. Ich habe natürlich den Hut mitgenommen, weil der ganze andere Kram stinkt nach Melasse. Nee, will ich nicht", lautet ihre klare Antwort. Auch vor gruseligen Begegnungen mussten die Camper keine Angst haben: "Wir sind safe im Camp. Uns kann gar nichts passieren. Es gab immer Leute, die auf uns aufgepasst haben, aber es gab natürlich auch giftige Tiere. Aber auf uns haben genug Leute aufgepasst." Wie spannend!