Anouschka Renzi & Jasmin Herren: Jetzt kommt die ganze Wahrheit raus!

Jasmin packt aus

In ihrer Instagram-Story berichtet Jasmin Herren nun von einem Gespräch mit Anouschka in Folge 5. "Bei diesem Gespräch haben wir sehr direkt und offen miteinander gesprochen. Ich habe dieses Gespräch geführt, weil ich Anouschka versucht habe, zu verstehen und einfach mal hinterfragen wollte, was eigentlich mit ihr los ist und warum die Dinge so sind. Leider habe ich da noch keine richtige Antwort bekommen, was ich sehr schade finde. Auch im Nachhinein", erklärt sie.

Anschließend habe es allerdings auch ein Gespräch unter vier Augen gegeben. "Das fand ich auch angebracht. Eine Sache ist dabei aufgekommen, die sehr wichtig ist. Anouschka hat mir mitgeteilt, dass sie sich nicht gehört fühlt, was ihre Arbeiten im Camp betrifft. Alle melden sich immer und sie kommt irgendwie gar nicht zum Zug. Da habe ich ihr recht gegeben. Ich finde natürlich, wenn man sie dauernd überhört oder wenn sie eben zu leise ist, ist es auch nicht in Ordnung, wenn man ihr dann danach vorwirft, sie würde nichts tun", so Jasmin. Deshalb habe sie ihr auch versprochen, Partei für sie zu ergreifen.

Was nicht ausgestrahlt wurde: Jasmin hat sich nach dem Gespräch in der Gruppe für Anouschka eingesetzt und darum gebeten, sie mit einzubeziehen. Böses Blut dürfte zwischen ihnen also eigentlich nicht mehr herrschen...

