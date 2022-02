Jasmin Herren: Heftige Aufnahmen! Jetzt zeigt sie ihr wahres Gesicht

Im "Dschungelcamp" hat es auch in diesem Jahr wieder richtig gekracht. Kein Wunder: Hunger, Stress und Meinungsverschiedenheiten können in so einer Extremsituation wirklich die schlechtesten Seiten an den Teilnehmern und Teilnehmerinnen hervorbringen. Doch auch nach der Show haben sich die Gemüter leider noch nicht beruhigt. Beim "Dschungelcamp"-Wiedersehen fliegen schon wieder die Fetzen. Und besonders Jasmin Herren kann sich einfach nicht mehr zurückhalten...