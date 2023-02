Jasmin Herren: Morddrohungen und Geld-Not! Sie weiß nicht mehr weiter

Langsam wächst ihr alles über den Kopf! Jasmin Herren gesteht jetzt, in welcher schwierigen Situation sie sich aktuell befindet - vor allem finanziell. Denn Zuhause in Köln häufen sich die Rechnungen und sie wisse langsam nicht mehr, wie sie ihre Miete bezahlen soll. Zwar verdient die Witwe von Willi Herren (†45) mit Auftritten und Instagram-Werbung Geld, doch schuldet sie dem Staat rund 17 000 Euro Corona-Hilfen, von denen sie und ihr verstorbener Ehemann in der Krise gelebt haben.

