Jasmin Herren: Schock-Enthüllung! Die Polizei ist eingeschaltet

Unbekannte Leute beschimpfen Jasmin in den sozialen Netzwerken als "Mörderin" und "Hurentochter" und werfen ihr sogar vor, dass sie schuld an Willis Tod ist. In einer Nachricht, die Sender RTL vorliegt, geht der Verfasser noch weiter. "Ich komme zur Ostsee und schlag dich kaputt, du dreckige Mörderin. Du hast Willi im Stich gelassen. Deswegen ist er jetzt auch tot." Ein Schock für Jasmin!