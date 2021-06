Jasmin Herren: Sie bricht ihr Schweigen

Unterstützung bekommt Jasmin auch von den Fans In den letzten Wochen haben sie zahlreiche Nachrichten, E-Mails und Karten erreicht. "Ich möchte etwas zurückgeben, indem ich mich jetzt einfach melde und sage: Danke für diese Kraft, die ihr mir gebt", so die Sängerin weiter. Und sie verspricht: "Ich stehe wieder auf. Mein Mann hat das auch immer so gemacht. Ich werde auch wieder richtig fest stehen irgendwann, aber im Moment bin ich noch ein bisschen wackelig." Wir wünschen ihr für die kommende Zeit viel Kraft!

