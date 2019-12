Jasmin Tawil: Drama um ihr Baby

Die Geburt ihres Söhnchens Ocean Malik sollte ihr ganzes Leben ändern. Nach schweren Jahren und vielen Krisen brachte der kleine Mann endlich das Glück zurück in Jasmin Tawils Leben. Bevor er das Licht der Welt erblickte, war die Ex-GZSZ-Schauspielerin monatelang abgetaucht, die Sorge war groß. Als sie sich als frisch gebackene Mama plötzlich zurückmeldete, wirkte sie wie ausgewechselt. Doch nun liegt offenbar ein großer Schatten auf ihrem Glück...

Bei verriet Jasmin Tawil jetzt, dass sie in großen finanziellen Schwierigkeiten steckt. "Heute musste ich weinen. Ich hatte nicht genug Geld, um Windeln und Medikamente für die ersten Zähne des Kleinen zu kaufen", klagte sie in ihrer Instagram Story.

Steckt Jasmin Tawil in Schwierigkeiten

Und auch in der Liebe steht es für sie derzeit nicht zum Besten. Vom Vater des kleinen Ocean Malik lebt Jasmin getrennt. Bei Instagram postete sie nun auch ein Spruchbild, das nach verletzten Gefühlen klingt: "Was ich ankotzt ist, wenn eine Person genau weiß, was du durchgemacht hast, verspricht, anders zu sein, und am Ende doch den gleichen Scheiß macht." Auch wenn Jasmin Tawil zum Liebes-Aus bisher schweigt, wirkt es doch so, als seien eine Menge verletzter Gefühle im Spiel.

Und doch gibt es auch gute Neuigkeiten: Ihre neue Platte "Peace" erscheint am 6. Dezember, wie die Sängerin bei Instagram bekannt gab. Die Fans überschütten sie in den Kommentaren mit Komplimenten für ihre neuen Songs. Bleibt zu hoffen, dass die 37-Jährige nun auch beruflich wieder auf die Beine kommt...