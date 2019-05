Jasmin Tawil: Spurlos verschwunden! Wo ist der Ex-"GZSZ"-Star?

Jasmin Tawil hatte so große Pläne. Auf Hawaii wollte sie ein komplett neues Leben beginnen. Doch dann kam alles ganz anders...

Dramatischer Vorfall auf Hawaii

Jasmin wurde am Strand von Paia von zwei unbekannten Frauen mit einem Pfefferspray attackiert und ausgeraubt. "Meine Tasche, in der mein Laptop, mein Geld und mein Pass waren, haben sie mitgenommen. Nur mein Telefon habe ich so festgehalten, dass sie es mir nicht aus der Hand nehmen konnten", berichtete sie damals der "BILD"-Zeitung. Damit nicht genug! Die 36-Jährige war zeitweise sogar obdachlos. Ihre Fans hielt sie in dieser schwierigen Phase via auf dem Laufenden. Doch seit einiger Zeit herrscht Funkstille.

Jasmin Tawil: Dramatischer Absturz! Jetzt kommt die ganze Wahrheit ans Licht

Wo ist Jasmin Tawil?

Ihren letzten Post veröffentlichte sie im Oktober 2018. In einem kurzen Video strahlte sie in die Kamera - und sagte: "Ich bin einfach glücklich." Außerdem kündigte sie an, dass es demnächst wieder neue Musik geben wird. Doch seitdem gibt es kein Lebenszeichen mehr von ihr. Mittlerweile ist Jasmins Instagram-Account sogar gelöscht. Was ist passiert? So richtig beantworten kann die Frage leider keiner. Lässt sich nur hoffen, dass nur eine Social-Media-Pause und nichts Ernsthaftes hinter Jasmins Verschwinden steckt...