Jasmin Wagner: Liebes-Geständnis! Sie spricht über ihren neuen Freund

"Dieses Jahr ist die Liebe wieder in mein Leben getreten. Zu Weihnachten wird meine Familie das erste Mal meinen neuen Freund kennenlernen", sagt Jasmin Wagner in einem Interview mit "Bunte". Sie gab sogar einige Details zu ihm preis: "Er ist Däne, Mitte 30 und Unternehmer in der Modeindustrie." Um wen es sich genau handelt, wollte die "Herz an Herz"-Interpretin jedoch für sich behalten.