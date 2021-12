Daniela Büchner: Bittere Klatsche! Sie hat die Nase voll

Heftige Attacke gegen Daniela

"Du hast einen Menschen dazu benutzt, um ins Fernsehen zu kommen, du dreckige Schlampe, fahr zur Hölle", wird Daniela an den Kopf geworfen. "So wie dein Mann verreckt ist, so verreckst du eines Tages an Krebs." Einfach nur irre!

"Ich wollte euch zeigen, was für kranke Nachrichten ich bekomme", so Danni. "Wie kann man einer Mutter wünschen, dass sie an dieser bösartigen Krankheit stirbt?" Sie könne nicht verstehen, warum man sie beleidigt, wenn man sie nicht einmal persönlich kennt. Und dann richtet sie das Wort direkt an ihren vermeintlichen Fan: "Du bist zu oft vom Wickeltisch gefallen!"