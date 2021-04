Jasmin Wagner nach der Trennung: Sie redet über eine neue Liebe

Auch wenn Jasmin und ihr Frank ein eingespieltes Team waren, berichtet Jasmin nun, dass sie sich gut vorstellen könnte, ihr Herz nochmal neu zu verschenken. So erklärt sie gegenüber "Brisant": "Ich glaube an die große Liebe. Ich glaube, dass man die große Liebe immer wieder finden kann. Aber man darf die Liebe zu sich selbst halt nicht vernachlässigen." Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Innerste der Sängerin geben. Doch damit nicht genug! Auch über ihr neues Leben in Hamburg hat Jasmin einiges zu berichten...