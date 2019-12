Jasmin Wagner: Das macht Popsternchen "Blümchen" heute!

Ob "Herz an Herz" oder "Boomerang", mit ihren Dance-Hits eroberte "Blümchen" in den 90er Jahren das Herz einer ganzen Generation. Dabei war Sängerin Jasmin Wagner zum Zeitpunkt ihres Durchbruchs selbst erst 15 Jahre jung. Heute ist das Hamburger Popsternchen erwachsen und geht noch immer ihren eigenen Weg.

Mit ihrer zuckersüßen Stimme und ihrem Herz auf der Zunge eroberte Jasmin Wagner alias „Blümchen“ in den 90ern die Herzen der Teenies im Flug. Die Hamburger Schülerin war gerade einmal jugendliche 15, als ihr mit „Herz an Herz“ der Durchbruch gelang. Selbst noch ein Teenager avancierte Jasmin Wagner zur umschwärmten Identifikationsfigur einer ganzen Generation. Nach fünf Goldenen Schallplatten, zwei Echos und millionenfachen Plattenverkäufen widmete sich die volljährige Eurodance-Sängerin zur Jahrtausendwende neuen Herausforderung. Ihrer nordischen Heimat hat Jasmin Wagner heute aus einem ganz besonderen Grund den Rücken zugekehrt.

Jasmin Wagner: Durchbruch als „Blümchen“ mit 15 Jahren

Von einem Pausenhof im Hamburger Stadtteil Jenfeld führte der Weg die blutjunge 15-Jährige auf die internationalen Bühnen. Der Deutsch-Kroatin lag das Rampenlicht im Blut. Schon als Kind modelte Jasmin Wagner für Versandhauskataloge, erlernte Klavier und Querflöte und nahm Gesangsunterricht. Ob als Cheerleader für das heimische Football-Team oder mit ihrer selbstgegründeten Schulband, auf der Bühne war das Multitalent zu Hause. Unter dem Künstlersynonym "Blümchen" gelang der Brünetten 1995 der Durchbruch mit dem Eurodance-Coversong „Herz an Herz“. Statt eines Abiturs sicherte sich die Jugendliche 1996 lieber ihre erste Goldene Schallplatte für ihr Studioalbum „Herzfrequenz“.

Heute ist Jasmin Wagner Theaterschauspielerin

Zwar hängte Jasmin Wagner ihre Musiklaufbahn nach der Jahrtausendwende an den Nagel, doch die Bühne ist noch immer ihr Zuhause. Heute steht die Hamburgerin vorwiegend als Schauspielerin für Theater-, Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Den Grundstein für ihre Schauspielkarriere legte Jasmin Wagner bereits 1997 mit einem ersten Gastauftritt in der Daily Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Seither war die Brünette in diversen Fernsehserien wie „SOKO 5113“ oder „Polizeiruf 110“ sowie in dem Spielfilm „Breathful“ (2006) zu sehen.

In den letzten Jahren tourte Jasmin Wagner als Theaterschauspielerin quer durch die Republik. Mit dem Stück "Liebeslügen" stand die Norddeutsche zuletzt in ihrer Heimatstadt Hamburg auf der Bühne. Aber auch in ihrer Freizeit ist Jasmin Wagner ständig aus Achse. Auf teil die Brünette immer wieder besondere Reise-Erlebnisse mit ihren Anhängern.

Jasmin Wagner & Frank Sippel: Ihr Ehemann

Doch nicht nur bühnentechnisch, sondern auch privat könnte es im Leben der einstigen Blümchen-Sängerin aktuell nicht besser laufen. Bereits 2015 gab Jasmin Wagner dem Schweizer Unternehmer Frank Sippel das Ja-Wort in St. Moritz. Der Hamburger Heimat kehrte die Norddeutsche endgültig den Rücken zu, denn das Paar lebt heute gemeinsam im malerischen Zürich. Wenn Jasmin Wagner über ihren Ehemann spricht, gerät sie noch immer ins Schwärmen: „Ich liebe einfach alles an Frank. Besonders, dass er immer versucht, aus der Welt einen besseren Ort zu machen.“

Mit ihrem Ehemann Frank Sippel ist Jasmin Wagner seit 2015 glücklich Foto: Getty Images

Zwar haben die beiden aktuell noch keine Kinder, doch wie die 39-Jährige verraten hat, ist das Thema Nachwuchs noch lange nicht vom Tisch: "Es ist noch ein bisschen Luft ein Kind zu bekommen, oder zwei. Das wird sich zeigen." Doch erst einmal wagt Jasmin Wagner ihr Comeback als Blümchen. 2018 führt die "90er-Revival"-Tour die Sängerin an der Seite ihrer Eurodance-Kollegen Captain Jack, Vengaboys und Co. quer durch ihr Heimatland.

Pünktlich zu ihrem Comeback hat Blümchen wundervolle Nachrichten im Gepäck: