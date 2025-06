Jasmin Wagner: "Wie ich heute lebe, fand ich früher spießig"

"Meine Familie hat das Tourleben über zwei Jahre lang wirklich toll mitgemacht. Aber inzwischen spüre ich, dass mein kleines Mädchen seine eigenen sozialen Bedürfnisse hat. Ich habe gemerkt, dass die Wochenenden jetzt Familienzeit sein müssen", erklärt die Mutter einer zweijährigen Tochter. Deshalb kann es mit der Musikkarriere so natürlich nicht weitergehen. Die 45-Jährige erläutert: . "Kurz nachdem meine Tochter zur Welt kam, stand ich schon wieder in Köln für 'Volles Haus' vor der Kamera. Jetzt als Blümchen aufzuhören, ist ja nicht nur meine Entscheidung, sondern die Entscheidung meiner kompletten Familie. Ich möchte, dass wir bei all den Playdates mit den anderen Kindern dabei sind, keine Geburtstagsparty von den Freundinnen verpassen. Und ich möchte auch, dass wir am Wochenende viel Großelternzeit haben."