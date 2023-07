Jasmin Wagner: Zweites Baby mit 43

"Ja, das geht jetzt tatsächlich alles viel schneller als gedacht", gesteht die Sängerin gegenüber "Closer" am Rande der Fashionshow von Ernstings Family in Hamburg. "Aber wir standen vor der Entscheidung, ob wir dieses Jahr noch heiraten wollen oder nicht." Letztendlich bestimmte das Schicksal: "Unsere Wunschlocation hatte noch genau einen Termin frei im Sommer – da haben wir zugeschlagen!" Jetzt heißt es, zügig die letzten Vorbereitungen zu treffen für das Fest im September. "Es ist sportlich", räumt Jasmin ein, "aber wir geben Vollgas. Einige unserer Freunde verschieben schon den Urlaub, um bei der Hochzeit dabei sein zu können." Gefeiert wird in Deutschland, mit der Familie und den besten Freunden des Paares. Nicht ganz so pompös wie bei Jasmins erster Hochzeit 2015, aber dennoch mit reichlich internationalen Gästen. "Meine kroatischen Verwandten werden dabei sein. Und mein zukünftiger Mann ist Däne, auch von dort wird Familie anreisen." Das Wichtigste hat Blümchen schon: ihr Kleid! "Das ging relativ einfach und problemlos. Ich bin aus Neugier einer Fährte gefolgt und superschnell fündig geworden. Meine Trauzeugin war per Videochat auf dem Handy beim Kauf dabei, weil sie so spontan keine Zeit hatte, zur Anprobe mitzukommen."

An den Alltag als Mami hat Jasmin sich inzwischen gewöhnt. Für Live-Auftritte und ihre Sat.1-Show "Volles Haus" ist sie häufig mit der Kleinen im Auto unterwegs. "Lange Fahrten passe ich ihrem Schlafrhythmus an. Ansonsten mag sie es, wenn um sie herum viel los ist", erzählt Jasmin. Die Hamburgerin genießt ihr spätes Mutterglück: "Mein Leben ist so viel schöner seit meine Tochter da ist! Sie ist ein wirklich angenehmes Kind. Ich weiß, dass es anders laufen wird, wenn sie ein Geschwisterchen bekommt. Das sagen alle befreundeten Eltern: Ein Kind ist immer pflegeleicht – und das andere stellt einen vor nie dagewesene Herausforderungen …" Heißt das etwa Jasmin plant schon das zweite Baby? "Schauen wir mal", sagt sie und lächelt geheimnisvoll. "Ich denke, meine Tochter würde sich wünschen, dass wir zumindest über einen kleinen Bruder oder ein Schwesterchen für sie nachdenken …"