Jasna Fritzi Bauer: "Tatort"-Star liebt eine Frau! So lebt sie mit Freundin und Tochter

Seit fünf Jahren hat Jasna eine Frau an ihrer Seite. Katharina war bereits Mutter einer Tochter, als sich die beiden kennengelernt haben. "Wir haben zwei gemeinsame Freundinnen in Frankfurt, das Fotografinnen-Duo Lottermann & Fuentes. Jasna hat in Frankfurt Theater gespielt. Ich habe Zoe von der Kita abgeholt und bin wie immer zu ihnen gegangen – da waren noch andere Familien mit ihren Kindern. Ich kam in die Küche und wollte mich an den Tisch setzen, Jasna saß dort. Ich kannte sie nicht, weder vom Fernsehen noch vom Theater", erinnert sich Katharina. "Ich fand sie direkt cute. Wir haben den Tag zusammen verbracht, mit Zoe, sie war noch ein Baby." Als die beiden zusammenkamen, sollte die Öffentlichkeit nichts davon wissen.