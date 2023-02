Jasna Fritzi Bauer: Hat sie einen Freund und woher kennt man sie?

Die Filmkarriere der Deutschen mit chilenischen und schweizerischen Wurzeln kam ins Rollen - es folgten Hauptrollen im Kinofilm "Für Elise", in der Verfilmung "Scherbenpark" und in "Zeit der Helden". Der Durchbruch gelang ihr mit dem Film "About a Girl", für den sie 2014 den Bayerischen Filmpreis absahnte. Den meisten dürfte Jasna jedoch aus dem Tatort bekannt sein: 2019 übernahm sie gemeinsam mit Luise Wolfram und Dar Salim das ehemalige Bremer Ermittlerteam um Lürsen und Stedefreund.

Außerdem ergatterte die Wahl-Berlinerin Rollen in "Dogs of Berlin" und spielt in ihrer eigenen Serie "Rampensau". Bei "The Masked Singer 2022" tauchte Jasna in die TV-Show-Welt ein und sicherte sich als Seestern den fünften Platz. Seit Ende 2020 quatscht sie gemeinsam mit den Schauspielkolleginnen Cristina do Rego und Anna Maria Mühe im Podcast "Under Dry" über Freundschaft, Rivalität unter Frauen und Schauspielerei.