Jason Hitch: TV-Star stirbt an Corona - mit 45!

Jasons Schwester Shannon bestätigt die traurige Nachricht gegenüber "TMZ". Der TV-Star hatte sich kürzlich mit dem Corona-Virus infiziert. Laut dem US-Portal war er nicht geimpft und hatte keine Vorerkrankungen. Wenig später traten schwere Komplikationen auf, an denen Jason letztendlich verstarb. Seine Familie war in den letzten Stunden an seiner Seite. "Er war ein ehrlicher und bodenständiger Kerl und ein Vorbild für alle, die ihn besser kannten", heißt es in dem emotionalen Statement von seiner Schwester.