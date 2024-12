Jay-Z: Vergewaltigung einer 13-Jährigen? Jetzt spricht der Rapper zu den Vorwürfen

Am Sonntag reichte das mutmaßliche Opfer Zivilklage ein. Wie die "New York Post" berichtet, soll die mittlerweile erwachsene Frau bereits im Oktober P. Diddy beschuldigt haben, jetzt taucht auch der Name Shawn Carter auf, wie Jay Z mit bürgerlichem Namen heißt.

Angeblich soll das Opfer im September 2000 auf einer Aftershow-Party im Anschluss an die MTV Video Music Awards gewesen sein. Sie habe was getrunken und ihr sei schwindelig geworden. Daraufhin habe sie sich in ein leeres Schlafzimmer zurückgezogen, um sich auszuruhen. "Kurz darauf betrat Combs den Raum, zusammen mit dem Angeklagten Carter und einer weiblichen Berühmtheit. Die Klägerin erkannte alle drei Berühmtheiten sofort", heißt es in der Anklageschrift. Diddy soll sehr aggressiv gewesen sein und gesagt haben: "Du bist bereit zum Feiern!" Anschließend soll Jay-Z ihr die Kleider von Leib gerissen haben und sollen sie vergewaltigt haben. Die weibliche Berühmtheit, die nicht namentlich genannt wird, soll zugeschaut haben.