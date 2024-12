P. Diddy: Was er jetzt noch fürs Gefängnis fordert!

Berichten zufolge hat sich sein Anwalt, Marc Agnifilo, in den Knastalltag seines Mandanten eingemischt. Der fordert in einem Schreiben an den zuständigen Bundesrichter Arun Subramanian, dass der Rapper einen Laptop bekommt. Ist dem Musiker im Knast etwa langweilig, oder steht ihm aufgrund seiner Berühmtheit mehr zu als anderen Häftlingen? Nein, keineswegs. Bei der Forderung geht es weder um Entertainment noch um Bevorzugung, sogar ganz im Gegenteil! Diddy werde im Vergleich zu den anderen gar unfair behandelt. Denn: Jeder der Insassen habe Zugriff auf einen Laptop, zum Zweck der Verteidigung. Bis zum Termin der Verhandlung steht es nämlich sämtlichen Insassen zu, an einem Laptop zu arbeiten, Dokumente einzusehen, die für ihren Gesichtsprozess relevant sind, und sich mit ihren Anwält:innen vorzubereiten.

Nach Angaben Agnifilos habe die Regierung bereits vor zwei Monaten der Forderung nach einem Laptop zugestimmt, ausgehändigt wurde er Diddy jedoch bisher noch nicht. Sowohl er selbst als auch seine Verteidigung hatten bereits mehrfach nachgefragt, jedoch bislang ohne Erfolg.