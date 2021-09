Nach 39 Jahren im Koma: Fußballer Jean-Pierre Adams ist tot!

Der Kicker lag knapp 40 Jahre im Koma. Im Jahr 1982 hatte er einen Routineeingriff am Knie. Ihm sei dann aber jedoch eine falsche Dosis vom Narkosemittel verabreicht worden - das führte dann schließlich zu Gehirnschäden. Ihm wurde Sauerstoff entzogen, so das er ins Koma fiel - der Zustand hielt dann so knapp 40 Jahre hin, bis er nun letztendlich gestorben ist. Der behandelnde Arzt von damals wurde schuldig gesprochen - jedoch kam er nach einem Monat Haft wieder frei. Seit dem missglückten Eingriff wurde er von seiner Frau Bernadette gepflegt.

