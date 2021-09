Sidharth Shukla: Der Serien-Star ist tot

Sidharth Shukla war in Indien ein Mega-Star und aus der Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Besondere Popularität erlangte er durch zahlreiche Rollen in verschiedenen Serien, aber auch in Realityshows war er zu sehen. Nicht nur als Schauspieler machte er sich einen großen Namen, sondern auch als Moderator - er präsentierte nämlich "India's Got Talent". Es handelt sich dabei um die indische Version von "Das Supertalent".