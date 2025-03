Jeanette Biedermann: Harte Klatsche! "Wirklich mehr erwartet"

Der ehemalige Profitänzer gab gerade dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland" (RND) ein Interview und war vor allem von Jeanette Biedermanns Performance nicht gerade begeistert. "Ich habe eigentlich gedacht, der Tanz ist eine Steilvorlage nach dem Contemporary letzte Woche und dass sie hier richtig Gas geben kann und es ihr liegt", erklärt er ganz offen. Seine Erwartungen hat sie einfach nicht erfüllt! "Leider waren auch viele Fehler drin, die das vor allem zum Schluss ein bisschen kaputt gemacht haben." Er gesteht, er habe "ein bisschen mehr erwartet."Autsch, das hört die 45-Jährige sicher nicht gerne!

Weitergekommen ist der ehemalige GZSZ-Star dann aber trotzdem - dank Jury-Bewertung und natürlich den Anrufen ihrer vielen Anhänger. Es hat einen anderen erwischt: Ihr Konkurrent Ben Zucker (41) musste die Sendung verlassen. Trotzdem muss Jeanette weiter kämpfen. Denn den Pokal holen sich am Ende nur die Besten - und auch in diesem Jahr ist die Konkurrenz groß. Man darf also gespannt sein, wie weit es die sympathische Schauspielerin schafft ...

Joachim Llambi: Sie steht in den Startlöchern! Holt er seine Tochter zu "Let's Dance"? Im VIDEO gibt es die Geschichte: