"Let's Dance": Plötzlich Favorit! Joachim Llambi legt sich fest

In den ersten beiden regulären Live-Shows ließ sich kein klarer Favorit erkennen. Auch Taliso Engel, der anfangs hoch gelobt wurde, musste in Show 2 um sein Weiterkommen bangen. Ein Überflieger wie Anna Ermakova im Jahr 2023 war bislang nicht auszumachen. Doch das scheint sich nun geändert zu haben – zumindest, wenn es nach Joachim Llambi geht.

"Der erste Favorit hat seinen Hut in den Ring geworfen. Irgendwann muss es in dieser Staffel ja mal losgehen", erklärte der sonst so strenge Juror überraschend euphorisch.