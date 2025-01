Jeanette Biedermann & Jörg Weißelberg: Der wahre Grund für die Trennung!

Dass es in ihrer Ehe kriselte, war bereits vor zwei Jahren bekannt. Damals sagte die Interpretin von Liedern wie "Rock my Life" oder "Run with Me" in einem Interview: "Wenn man zusammen arbeitet, ist das schon nicht so einfach, zu schauen, dass man nicht nur noch Arbeitszeit miteinander verbringt. Andere Menschen haben es auch mal geschafft, übers Wochenende irgendwie an die Ostsee zu fahren und sich mal eine Auszeit zu nehmen, aber wir haben eigentlich nur gearbeitet."

Das scheint das Paar nun eingeholt zu haben. Wie "Bild" erfahren haben will, ist die Trennung bereits vor einiger Zeit passiert, sie leben schon länger nicht mehr in der gemeinsamen Wohnung in Berlin. Biedermann, die 2025 als Kandidatin bei "Let's Dance" dabei ist, und Weißelberg hatten sich Anfang der 2000er kennengelernt, als der heutige Musikproduzent als Gitarrist in die Band des Popstars einstieg. Nach einer Trennung in 2004 fanden sie einige Zeit später wieder zueinander und heirateten 2012 schlussendlich.