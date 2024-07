Jella Haase: Wer ist der Freund des "Kleo"-Stars? Gerüchte um Kollege Albrecht Schuch

Obwohl Jella regelmäßig über Deutschlands rote Teppiche läuft, spielt die Glitzer- und Glamourwelt in ihrem Privatleben keine Rolle. Sie lebt ganz bodenständig in Berlin mit ihren engsten Freunden in einer Wohngemeinschaft. Immer wieder betont Jella, wie wichtig ihr die Abgrenzung zwischen Beruf und Privatleben ist. "Auf dem roten Teppich versuche ich, mich von der ganz privaten Jella zu distanzieren. Also nicht so rumzulaufen, wie man mich auf der Straße sehen würde. Das schützt mich", erzählte sie in einem Interview mit "Stern". "Das ist eine bewusste Entscheidung. Und ich halte mich auch bewusst nicht an Orten auf, wo ich erkannt werden würde. Ich fahre schon noch U-Bahn, aber ich verhalte mich eben unauffällig."