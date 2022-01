Jenefer Riili: Nervenzusammenbruch! Jetzt sollen alle die Wahrheit erfahren

Jenefer verabschiedet sich von den Welpen

"Donna, ich und Milan haben gemeinsam in den letzten drei Monaten 10 Welpen großgezogen. Alle haben ausnahmslos unglaublich tolle Familien bekommen. Es war soooo spannend, die Kleinen aufwachsen zu sehen und ich kann nicht glauben, dass wir es tatsächlich gepackt haben. Es war so eine aufregende und intensive Zeit", schreibt Jenefer auf Instagram. Doch es war nicht immer so leicht, wie es vielleicht aussah. "Ich habe auch vieeeele Nervenzusammenbrüche in dieser Zeit erlitten, aber auch einen soooo laaaangen Geduldsfaden bekommen."