Jennifer Aniston: Drama an ihrem Geburtstag

Eigentlich ist Serien-Beauty Jennifer Aniston für ihre legendären Geburtstagspartys berühmt: Jedes Jahr bestellt die Blondine eine XXL-Schokotorte bei ihrer Lieblingskonditorei Charm City Cakes in West Hollywood (Los Angeles), bereitet mexikanisches Fingerfood wie Shrimp-Tacos mit Guacamole vor und mixt fleißig Margaritas nach ihrem Geheimrezept für alle Gäste. „Ich mache die besten der Welt“, schwärmt Jen über ihre Cocktailkünste.

Doch dieses Mal fällt die große Sause in ihrer Villa in Beverly Hills leider aus – denn die Schauspielerin hat absolut niemandem zu ihrem 49. Ehrentag am 11. Februar eingeladen! Nicht etwa, weil sie keine Lust darauf hatte – im Gegenteil: Jennifer liebt es, Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen, vor allem zu diesem besonderen Anlass. „Ich bin ein sehr geselliger Mensch und habe deshalb gerne eine Horde von Menschen um mich herum“, gesteht sie. Doch Jen hat sich mit ihren Liebsten zuletzt total zerstritten!

Jennifer hat Stress mit ihrer Familie

Ihr Vater John hat den Kontakt plötzlich abgebrochen, obwohl die beiden bis vor Kurzem noch ein total enges Verhältnis hatten. Der Grund: „Johns Schwester Mary Papasifakis ist vor einigen Tagen an Krebs gestorben, aber Jennifer war nicht auf ihrer Beerdigung. Das hat Jens Vater extrem verletzt.

Jennifer Aniston: dramatische Familien-Tragödie

Seitdem redet er kein Wort mehr mit ihr“, verrät ein Insider. Und auch Jennifers Bruder John T. Melick hat sich seit Wochen nicht mehr bei ihr gemeldet – ohne Grund! Aber nicht nur ihre Family will plötzlich nichts mehr mit der 48-Jährigen zu tun haben: Sogar Jens BFFs – darunter Courteney Cox, Chelsea Handler und ihre Serienkollegin Reese Witherspoon – haben ihr nach einigen Auseinandersetzungen den Rücken gekehrt: „Courteney ist enttäuscht, weil Jen wegen ihres vollen Kalenders nie Zeit für sie hatte“, heißt es.

Der Einzige, der (noch) an ihrem Leben teilnimmt, ist ihr Gatte Justin Theroux. Aber ganz krisenfest ist die Ehe ja auch nicht (InTouch berichtete). Wenn Jen nicht aufpasst, ist an ihrem 50. Geburtstag im nächsten Jahr auch Justin nicht mehr zum Kuchenessen da...