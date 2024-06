Jennifer Aniston: Familien-Drama! Das Verhältnis zu ihrem Halbbruder ist zerrüttet

Schon seit Jahren gilt das Verhältnis der beiden als zerrüttet: Alex, der denselben Vater wie Jennifer hat, driftete 2013 total ab, lebte auf der Straße und hing an der Flasche, wurde ein Jahr später sogar wegen Trunkenheit verhaftet. Ein Leben im krassen Gegensatz zum glamourösen Lifestyle seiner berühmten Schwester! In einem seltenen Interview stellte Alex sogar klar, dass es für ihn "der Horror" sei, mit der Hollywood-Beauty verwandt zu sein – er wolle nichts mit ihr zu tun haben. Schon damals eine bittere Enttäuschung für Jennifer! Doch bis heute ist die Situation nicht besser geworden – im Gegenteil: Zwar hat sich Jennifers Bruder mittlerweile gefangen, ist sogar zweifacher Vater. Doch Jen darf ihren Neffen Ryat und ihre Nichte Kira nicht sehen! "Sie hat kaum etwas mit ihnen zu tun. Und das macht ihr wirklich sehr zu schaffen", verrät ein Insider. Wie traurig, denn die Schauspielerin konnte bekanntlich selbst keine Kinder bekommen, erklärte erst vor einer Weile: "Ich habe alles versucht, um schwanger zu werden. Doch der Zug ist abgefahren." Umso lieber würde Jen sicherlich die Rolle der Lieblingstante übernehmen! Doch daraus dürfte so schnell nichts werden ...